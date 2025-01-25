Uçan şehirler mi geliyor? Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor!

Journal of Sustainable Urbanism dergisinde yayınlanan yeni bir rapora göre, bu şehirler, atmosferde asılı duran devasa platformlar üzerine inşa ediliyor ve ihtiyaç duydukları enerjiyi güneş panelleri aracılığıyla doğrudan güneşten alıyorlar. Bu inovatif yaklaşım, şehirlerin enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda mevcut karasal alanları koruyarak doğal yaşam alanlarının korunmasına da katkı sağlıyor.

"Bu, şehir yaşamında bir devrim niteliğinde" diyen ETH Zürih'ten mimar Prof. Dr. Astrid Weber, bu projelerin tasarım ve uygulanabilirliği üzerine yaptığı çalışmaları aktararak şunları kaydetti:

"Uçan şehirler, sadece çevresel sürdürülebilirlik sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şehir planlamasında da yeni ufuklar açacak. Bu şehirler, trafik sorununu ortadan kaldırabilir, daha yeşil ve yaşanabilir alanlar yaratabilir ve hatta doğal afetlere karşı daha dayanıklı olabilir."

İlk uçan şehir prototiplerinin inşasına başlandığı belirtiliyor. Bu prototipler, hafif ve dayanıklı malzemelerden inşa ediliyor ve güneş enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlanıyor. Uçan şehirlerin enerji sistemlerinin, güneş enerjisini verimli bir şekilde depolayabilen ve dönüştürebilen gelişmiş batarya teknolojileriyle destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca, bu şehirlerin, dikey tarım sistemleri ve su arıtma tesisleri gibi kendi kendine yeterli altyapılara sahip olması planlanıyor.

Uzmanlar, uçan şehirlerin gelecekteki şehir yaşamı için umut verici bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması için maliyetlerin düşürülmesi ve teknik zorlukların aşılması gerektiği de vurgulanıyor. Yine de, bu projelerin, gezegenimizin geleceği için cesur bir adım olduğu ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamız için önemli bir rol oynayacağı açık.