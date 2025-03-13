UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya Olimpik Veledromu'nda 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kupaya 5 kıtadan 44 ülkeden ve 350'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışlar, 3 gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünyanın en iyi bisikletçileri madalya için pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve beraberindeki heyet organizasyonla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Müftüoğlu, bu organizasyonların Türkiye bisiklet sporuna büyük katkı sağlayacağını belirtti.

'ORGANİZASYONUN TÜRKİYE'DE YAPILMASI BÜYÜK BİR OLAY'

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Türkiye'de yapılmasının önemine değinen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Federasyon olarak gerçekten buranın yapılması büyük bir maliyet ama ülkenin 1976'dan sonra velodromda olimpiyata gidemediğini düşündüğünüz zaman bu gerçekten çok önemli, çok büyük bir olay. Bugün Konya'da sanıyorum binin üstünde yabancı var. Konya'nın ekonomisi açısından da ele alınacak önemli bir tesis burası. Yani bunu yıl içinde bu tesiste hareketi çoğalttığımız zaman Konya'daki otelcisinden tutun, restorancısına kadar ve Konya'daki ekonomi havuzuna küçük bir şey de olsa turizm adına bir katkı sağlayacak" dedi.

'SPORCULARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİYLE MÜCADELE EDECEK'

Olimpiyatlara katılabilmek adına bu yarışların önemli olduğunu ifade eden Pist Bisikleti Milli Takım Menajeri Mutlu Erçevik, "Bu organizasyon çok önemli. Şu açıdan çok önemli. Pist bisikletinde olimpiyata katılabilmeniz için puan alabileceğiniz yarış sayısı çok azdır. Bunlar Dünya Şampiyonaları, Kıta Şampiyonları, Nations Cup yarışlarıdır. Dolayısıyla Konya'daki bu yarışlar bizim için önemli bir sınav. Çünkü dünyanın en iyileri burada Sporcularımız dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele edecek" şeklinde konuştu.