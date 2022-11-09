Mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde sık sık görülen üst solunum yolu hastalıkları her yıl beraberinde farklı semptomları da getirmekte. Bu sene adını duyduğumuz ‘üçlü salgın’ da (triple endemi) sıkça görülen üst solunum yolu hastalıklarından. Peki, Üçlü salgın nedir? Triple endemi nedir? Üçlü salgının belirtileri neler?

ÜÇLÜ SALGIN NEDİR? TRİPLE ENDEMİ NEDİR?

Üst solunum yolu hastalıkları, mevsim geçişinin yaşandığı bu günlerde sık görülmeye başlandı.

'Üçlü salgın' adı verilen; COVID-19, grip ve solunum yoluyla bulaşan RSV virüsüdür.

Uluslararası analizlere göre, dünyada 'triple epidemi' yani 'üçlü salgın' adı verilen, Kovid-19, grip ve özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen, solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşan RSV virüsünün bu kış çok ciddi şekilde artış göstermesi bekleniyor. Bu üç virüsteki salgının artmasına bağlı sağlık sistemlerinde zorlanmaların yaşanacağına yönelik de analizler var. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuda uyarılar yapmaya başladı.

Üçlü salgın, triple endemi, grip ve RSV’nin aynı anda görülmesi ise oldukça tehlikeli olduğu söylenmektedir.

UZMANLAR VAKALAR ARTMADAN GRİP AŞISINI ÖNERİYOR

Özellikle 65 yaş üstündekiler, hamileler ile diyabet, kalp hastalığı, kanser, bağışıklık yetmezliği gibi hastalıkları nedeniyle risk grubunda yer alan kişilerin gribi de Kovid-19 gibi ağır geçirebileceğine dikkati çeken uzmanlar, risk grubunda yer alan kişilerin grip aşısını, grip vakaları artmadan yaptırılması gerektiğini söylüyor.