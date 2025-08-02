Uçmakdere’de havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınının ardından yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde makilik alanda başlayıp kısa sürede ormanlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgeye giden ekipler, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma yaptı.

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Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkilediği geniş alanlar net şekilde gözlemlenirken, siyaha bürünmüş ağaçlar, küle dönmüş zemin ve dumanın izleri dikkat çekti. Yangının başladığı nokta ile yayıldığı güzergâh arasındaki geniş mesafe, havadan yapılan çekimlerde açıkça ortaya kondu.

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