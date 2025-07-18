Ücretsiz aşure etkinliğinde konuşan vatandaş yürekleri dağladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılan vatandaşlar bu yıl pahalılık nedeniyle aşure kaynatamadıklarını ifade ettiler.

Sıcak havaya aldırmayarak, adeta aşureye akın eden vatandaşlardan biri, "Aşure almaya geldim. Allah razı olsun başkanımızdan, işi gücü rast gelsin. Yapamadık maliyetlerden dolayı. Çok pahalı" dedi.

Bir başka Kadirlili, "Evimizde yapamadık, hayat pahalı. Bu yıl ilk defa yiyorum" ifadesini kullanırken, bir diğeri emekli olduğunu ve aylığının yetmediğini anlatarak, "Evde yapamadık. Hepsi pahalı. Cevize, üzüme, fındığa yetecek güç yok" diye konuştu.

Başka bir yurttaş ise 17 bin lira geliri olduğunu bildirerek, "Ekmek mi alalım, su mu alalım, yemek mi alalım, fırına mı gidelim? Et hiç yiyemedik. Evde yapamadık, Allah razı olsun bunu yapanlardan" dedi.

Bir yurttaş, "Evde aşure yapamadık. 3 bin 750 lira engelli aylığı alıyorum. Nasıl alayım? İlk defa yiyeceğim" diye konuşurken, bir başkasının sözleri, "Yoldan geçiyordum aldım. Bu sene pahalılıktan aşure yapamadım" şeklinde oldu.

"MALZEMENİN PAHALI OLMASINDAN KAYNAKLI CİDDİ BİR TALEP VAR"

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise, "Kadirli Belediyesi olarak her sene düzenli şekilde düzenlediğimiz bu aşure programını bu sene sayı olarak neredeyse iki kat daha arttırdık. Aşurenin içerisindeki ürünlerin fiyatlarının geçen seneye oranla çok daha pahalı olmasından kaynaklı ciddi bir talep var. Buradan vatandaşlarımıza afiyet olsun diyorum" dedi.