Ücretsiz karpuz izdihamı. 17 ton karpuz adeta kapışıldı

Rekolte yüksek çıktı: 17 ton karpuzu bedava dağıttı. Vatandaşlara 1 TIR dolusu karpuzu ücretsiz olarak veren Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik" dedi.

"17 tona yakın karpuz dağıttık" diyen Kutsal "Biz de memnun olduk devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 TIR bitti. Bende aracı merkeze çektiğimde böyle talebin olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

Mehmet Kutsal "Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık” dedi.