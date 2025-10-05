Ücretsiz olan hayvanat bahçesine ziyaretçi akın

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kayserililerin akınına uğradı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'ın hayvan severlere jesti ile kapılarını ücretsiz olarak ziyaretçilerine açan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi doldu taştı. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dilsiz dostların yer aldığı hayvanat bahçesinin kapılarını Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 1 gün süre ile ücretsiz olarak açtı. Minikler başta olmak üzere hayvanat bahçesine akın eden Kayserililer birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı buldu. Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olarak ziyarete açılması en çokta çocukları çok mutlu etti. Ailece hayvanat bahçesini ziyaret eden Kayserililer keyifli bir hafta sonu geçirirken anlamlı günde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anlamı uygulamadan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. Ailesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden Ali Ergüden isimli vatandaş, "Daha önce de gelmiştik buraya, güzel bir yer, hoşumuza da gidiyor. Seviyoruz hayvanları. Hayvanlarla mümkün olduğunca haşır neşir oluyoruz. Hayvanlara zarar vermemek gerekiyor, onların da bir yaşam hakkı var. Dolayısıyla mümkün olduğunca zarar vermeden birlikte yaşamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz belediyenin bu hizmetinden dolayı" diye konuştu.

Torunları ile birlikte hayvanat bahçesine gelen Ali Çona da "Bugün Hayvanları Koruma Günü, ondan dolayı biz de torunlarımızı hayvanat bahçesine getirdik. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Öğrendik ki bugün de ücretsizmiş. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Eğleniyoruz torunlarımızla beraber. Çocuklarımız çok mutlu zaman geçirdi" dedi. Nuray Köngül isimli vatandaş ise "Hayvanları koruma bilinci çocuklarımıza sürekli aşıladığımız bir şey. Hayvanları korumak bizim için çok önemli. Çocuklarımız hayvanları tanısınlar diye buralara geliyoruz. Bugün de Hayvanları Koruma Günü olduğu için geldik. Emeği geçen Büyükşehir Belediyemize özellikle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi sakinlerini büyük bir heyecan ve ilgiyle inceleyen minikler, hayvanlara yiyecekler de ikram ettiler. Özellikle çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunan Büyükşehir'in ücretsiz ziyaret uygulaması vatandaşlardan tam not aldı.