Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sıcak havalar nedeniyle flaş bir uygulama başlattı.
Başkentte vatandaşların serinlemesi için ücretsiz limona ikramı başlatıldı.
Karar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından alındı.
Vatandaşlara bazı meydan ve noktalarda ücretsiz soğuk organik limonata ikramına başlandı.
UYGULAMA YAZ BOYUNCA SÜRECEK
Uygulamanın yaz ayı boyunca devam edeceği belirtilerek nerelerde başlandığın da duyuruldu.
Soğuk ücretsiz limonata ikramı Kızılay Meydanı, Ulus Zafer Anıtı ve Avusturya-Türkiye maçı öncesinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda başlandı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Yanmaz ‘‘Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca ‘’ABB’den Serin Bir Mola Ev Yapımı Ücretsiz Limonata’’ sloganı ile sosyal belediyecilik kapsamında Başkentimizin merkezi bölgelerimizde yaz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak limonata ikramlarında bulunacağız
burada vatandaşlarımızın ferahlaması amacıyla sıcak havalara karşı tedbir almayı hedefliyoruz daha öncesinde Kızılay, Ulus ve milli maçta limonata ikramlarında bulunduk’’ dedi.