Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor

Yanmaz ‘‘Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca ‘’ABB’den Serin Bir Mola Ev Yapımı Ücretsiz Limonata’’ sloganı ile sosyal belediyecilik kapsamında Başkentimizin merkezi bölgelerimizde yaz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak limonata ikramlarında bulunacağız