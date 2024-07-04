Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor

Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sıcak havalar nedeniyle vatandaşlara ücretsiz soğuk limonata ikramına başladı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi sıcak havalar nedeniyle flaş bir uygulama başlattı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 2

Başkentte vatandaşların serinlemesi için ücretsiz limona ikramı başlatıldı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 3

Karar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından alındı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 4

Vatandaşlara bazı meydan ve noktalarda ücretsiz soğuk organik limonata ikramına başlandı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 5

UYGULAMA YAZ BOYUNCA SÜRECEK

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 6

Uygulamanın yaz ayı boyunca devam edeceği belirtilerek nerelerde başlandığın da duyuruldu.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 7

Soğuk ücretsiz limonata ikramı Kızılay Meydanı, Ulus Zafer Anıtı ve Avusturya-Türkiye maçı öncesinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda başlandı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 8

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 9

Yanmaz ‘‘Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca ‘’ABB’den Serin Bir Mola Ev Yapımı Ücretsiz Limonata’’ sloganı ile sosyal belediyecilik kapsamında Başkentimizin merkezi bölgelerimizde yaz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak limonata ikramlarında bulunacağız

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 10

burada vatandaşlarımızın ferahlaması amacıyla sıcak havalara karşı tedbir almayı hedefliyoruz daha öncesinde Kızılay, Ulus ve milli maçta limonata ikramlarında bulunduk’’ dedi.

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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 11
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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 12
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Ücretsiz soğuk limonata ikramı başladı. Duyan herkes o şehirde yaşamak istiyor 13
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