Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak

65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanımı sona eriyor. Net tarih verildi.

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