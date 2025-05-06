Ücretsiz ulaşım artık paralı olacak. Açıklama kafaları karıştırdı...

AKP’li Karabük Belediyesi’nde ücretsiz ulaşım uygulaması kaldırılıyor. Milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında bir maaş ile geçindiği bir ortamda kaldırıldı. Konuya dair Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın savunması ise dikkat çekti. Özkan, "Ücretsiz seyahatin kaldırılmasını bana emekliler kendileri söylüyor. ‘Torunumu dershaneye gönderemiyorum, ücretsiz yolculuğu kaldır’ diyor. Kesinlikle kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KALDIRILACAK

Karabük Postası'nın haberine göre; Karabük Belediyesi, halk otobüslerinde emekliler için sunulan ücretsiz ulaşım önümüzdeki günlerde kaldırılacak. AKP’li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, “Ücretsiz seyahatin kaldırılmasını bana emekliler kendileri söylüyor. ‘Torunumu dershaneye gönderemiyorum, ücretsiz yolculuğu kaldır’ diyor. Kesinlikle kaldıracağız” şeklinde konuştu.

BAŞKANIN SAVUNMASI: EMEKLİLERDEN ÇOK BÜYÜK ŞİKAYETLER VAR

Ücretsiz ulaşımın bazı mahallelerde otobüs yetersizliğine sebep olduğuna dert yanan Çetinkaya, “Bir mahalleye üçüncü otobüsü versek dördüncü otobüs lazım oluyor. Halktan çok şikayet var. Belediye olarak böyle bir gündemimiz yoktu. Ancak emeklilerden çok büyük şikayetler var. Biz de kaldıracağız” dedi.

TARİH AÇIKLANMADI

Uygulamanın yakın zamanda sonlandırılacağı bekleniyor. Tarih ile ilgili net bir açıklama gelmedi.