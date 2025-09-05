Ucube Rejim; Dört Kriz, Bir Sandık

Millet neden perişan oluyor?

Cevabı basit: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

Bu sistem, MHP destekli yüzde 50+1 kuralıyla tek bir merkeze güç yığdı;

AKP iktidarı, AKP devleti…

Ucube rejim Meclis’in elinden gensoruyu aldı; denetimi yazılı soruya kadar indirdi.

Sandık var; ama hesap yok.

Demokrasi var ama hesap veren yok.

1) Ekonomide kriz

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” dedi baş ekonomist Recep Tayyip Erdoğan.

Sonuç ortada.

• Faiz hattı: Merkez Bankası faizi Şubat 2023’te %8,5’e indirildi; 21 Mart 2024’te %50’ye çıkarıldı; 24 Temmuz 2025’te %43’e indirildi.

Kısa cümleyle: %8,5, %50, %43.

• Enflasyon hattı: Ekim 2022’de %85,51 ile tarihî zirve. Bugün hâlâ %30’lar koridoru. TÜİK rakamları bunlar… İnanır mısınız?

• Kur hattı: 2018 seçimi haftası bir dolar; 4,7 lira. 2025 Ağustos sonunda bir dolar 41 lira.

• Kur Korumalı Mevduat hattı: 23 Ağustos 2025’te yeni açılış/yenileme kapandı. Fatura Hazine + Merkez Bankası’na yazıldı; kur riski özelden kamuya taşındı.

Nebati’nin ekrandaki “Gözlerimdeki ışıltı” ve “Lan nasıl?” cümleleri bu dönemin sembolü olarak kaldı; rakamlar ışıltıyı sildi.

Hazine ve Merkez Bankası yaklaşık 60 milyar dolar zarar etti.

2) Yargıda kriz

HSYK idi HSK tabiri caizse Hakimler Saray Kurulu oldu.

Hukuki değil siyasi kararlar sarayda şekillendi.

Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku yaşanır oldu.

3) Yasamada kriz

Meclis’in gensoru ve sözlü soru hakkı kalktı; “yazılı soru–araştırma–genel görüşme” ile sınırlı bir denetim kaldı.

Hesap soran bir parlamento yerine, sarayın yasaları dönemi başladı.

4) Yürütmede kriz

Başbakanlık öldü icraatın başı cumhurbaşkanı oldu.

Ucube Tek Adam Rejimi doğdu.

Bütçeyi yapan, devlet kadrolarını belirleyen, astığı astık, kestiği kestik tek kişilik iktidar demokratik kuralları da anayasayı da umursamıyor.

Hata yapıldığında siyasî bedel ödenmiyor.

Siyasetin sessizliği

Ekonomik kriz de var ama siyasî kriz de var.

Siyasi krizin faturası sandıkta ödenecek. Ama Cumhur İttifakı sandıktan kaçıyor.

Yüzde 50+1 rejiminde MHP destekli AKP Meclis çoğunluğu elindeyken erken seçime neden gitsin ki?

Neden iktidarı kaybetsin ki?

Yandaş medya Mehmet Şimşek’e çaktı:

“Her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok.”

Fakirden alıp zengine veren Erdoğan iktidarı döviz spekülatörlerine vergi koyacak öyle mi?

Çok komik değil mi?

Soru şu: 2027 ya da 2028’te gelecek sandıkta millet önceki seçimlerde olduğu gibi yalan dolan sloganlara mı bakacak, bu kara tabloya mı bakacak?

Bu rejimde Meclis’in hesap sormadığı rejimde, hesabı millet soracak mı?

“Ucube rejimi” ve Cumhur İttifakının iktidarını değiştirmeden, krizler asla değişmez.

