Ucube Rejimin 3 atlısı AKP, MHP ve CHP

23 yıllık AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir dedi ki;

“Genel Başkanımızın konuşmasında 3 başlıklı manifesto olacak. 23 senenin muhasebesini yapacağız…”

Erdoğan dün neler söyledi biliyorsunuz ama ben söylemediklerini belirteyim.

3 başlıkla 23 senenin muhasebesini iktidar ve muhalefet açısından yaptım.

Birinci başlık:

Fethullah Gülen, Amerika ve AKP’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine kurdukları Ergenekon, Balyoz kumpas davalarıdır.

İkinci başlık:

AKP’nin FETO’cularla kurduğu Paralel Devlet Yapısının 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıdır.

Üçüncü Başlık:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kandırmacası ile parlamenter rejimin ve demokrasinin kaldırılması, Ucube Tek Adam Rejimi ile de demokrasinin askıya alınması ve Yasama, Yürütme ve Yargı’nın Tek Adamın kontrolunda olmasıdır.

Büyük Türk Milletine yaşatılan; fakirlik, yoksulluk ve yargı skandallarının nedeni Üçüncü Başlıkta vurguladığım faşist yönetim oluşmasının sonucudur.

Erdoğan’ı dinlerken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin şu sözü aklıma takıldı:

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız…”

Bahçeli sözünü tuttu ve anayasayı Erdoğan’a uydurdu.

Ucube Tek Adam Rejimin proje müellifi Devlet Bahçeli, mimarı Erdoğan oldu.

6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun” mecliste kabul edildi ve 16 Nisan 2017’de halk oylamasına sunuldu.

Oylama sürerken AKP öğle saatlerinde YSK, ”Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması” için dilekçe verdi.

YSK şu kararı yayınladı:

“Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.”

İşte bu mühürsüz yaklaşık 25 milyon 133 bin 391 kişi yüzde 51,43 ile "Evet" dedi.

23 milyon 758 bin 401 kişi yüzde 48,57 ile "Hayır" dedi.

Katılım oranı yüzde 85,5, aradaki fark 1 milyon 374 bin 990 oy oldu.

5980 sayılı Kanunun 101Madde 101’inci maddesi şöyleydi:

“Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçerli değildir.”

7 bin 48 sandıkta, kullanılan mühürsüz oy sayısı 1 milyon 672 bin 249'dur

Değerli okurlarım,

CHP Tek Adam Rejimine adım adım gidilirken ne yaptı?

Birincisi şudur:

14 Kasım 2016’da AKP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mecliste görüşülürken, “Başkanlık; CHP için sonun başlangıcı” başlıklı yazımda dedim ki;

“Türkiye'de seçmelerin siyasi tercihi sağ partilerdir ki oy oranları yüzde 60- 65 Sol ya da Sosyal Demokratların oyları ise yüzde 30- 35 seviyesindedir.

Başkanı halkın seçeceği bir Başkanlık sistemi Türkiye'de ister sol ister sosyal demokrat olsun bir başkan adayına seçilme şansı vermez.

Bugün Türk siyasetinde ana muhalefet görevi yapan Cumhuriyet Halk Partisi eğer Anayasa değişir ve Başkanlık sistemi gelirse ne Meclis'te çoğunluk sağlayıp ne tek başına iktidar olabilir ne de Başkan ya da Cumhurbaşkanı seçtirebilir.

İşte bu durumda da Başkanlık CHP için sonun başlangıcı olur.”

Anayasa değişikliğine neden olacak 6771 sayılı yasa mecliste kabul edildikten sonra Kılıçdaroğlu 14 Şubat 2017’de dedi ki;

"Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz..."

Genel Yayın Koordinatörü olduğum Sonsöz gazetesinde sürmanşet yaparak Yeniçağ yazılarımda da şiddetle karşı çıktım.

İkincisi şudur;

AKP’nin mühürsüz oyların kabulü için verdiği dilekçeye CHP itiraz etmemiştir.

Sonuncusu şudur;

CHP ve İYİ parti liderleri Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Erdoğan’ın 3. Kez adaylığına, “Erdoğan mağduriyet edebiyatı ile kazanıyor. Aday olsun seçimde yeneceğiz” diye karşı çıkmadılar.

YSK’da anayasanın 101. Maddesini yok sayarak Erdoğan’ın adaylığına onay verdi.

Erdoğan’ı mağdur değil mağrur yaptılar.

Koltuklarını kaybederek mağdur oldular.

2017- 2025 döneminde yaşadığımız rejim sorunlarının bir diğer sorumlusu da CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur…

Ve bugün de CHP lideri Özgür Özel diyor ki;

“Erken seçim ile Erdoğan’da aday olsun. Sandıkta yeneceğiz…”

Ben bu filmi 14 Mayıs 2023 seçiminde seyrettim.

CHP umarım yeniden seyrettirmez.