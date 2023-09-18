Uçuk nedir? Uçuk belirtileri nelerdir? Uçuk tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan uçukla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, uçuk nedir? Uçuk belirtileri nelerdir? Uçuk tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Uçuk nedir? Uçuk belirtileri nelerdir? Uçuk tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan uçukla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan uçukla ilgili detaylar…

UÇUK NEDİR?

Herpes olarak bilinen herpes simpleks isimli virüsün neden olduğu uçuk, genelde ağız çevresinde (dudak, diş eti, ağızda) veya cinsel organlarda kabarcık ve iltihaplı yaralar ile kendini gösteren bulaşıcı yaralara neden olan viral bir virüstür. Herpes Simpleks virüsünün sekiz tipi olup, klinik olarak en sık üç tipine rastlanmaktadır.

UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Deride su toplanması, kaşıntı ve ateş yükselmesi

-Dudaklarda, diş etlerinde özetle ağız çevresinde su dolu kabarcıklar

-Kızarıklar görülmesi

-Dudaklarda ve ağızda tahriş olma şikayeti

-Kas ağrısı

UÇUK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Herpes Virüsünün tam bir tedavisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öncelikle virüsü kapmamaya özen göstermek gerekmektedir. Uçuk virüsü kapmamak için şu hususlara dikkat edilmelidir:

Yabancılar ile temastan kaçınmak, cinsel ilişkide prezervatif kullanmak, ortak havlu vs. kullanımından uzak durmak gerekmektedir.

Virüsü aldığımızı düşündüğümüz bireyi mutlaka bu durum hakkında bilgilendirmeli, kendisinin hastalık ihtimali hakkında dikkatini çekmeliyiz.

Hastalığı kapma halinde veya nüksü önlemek için de bağışık sistemi güçlendirilmeli, aşırı alkol, aşırı yorgunluk, beslenme bozukluğu, stres gibi durumlardan uzak kalmaya özen göstermeliyiz.

Hastalık lezyonlarının en büyük sıkıntılarından biri de kolayca bakteri ile tekrar infekte olabilerek daha derin, daha geniş ve daha çok iz bırakan ülsreler haline gelebilmeleridir. Bu nedenle el ile temastan olabildiğince uzak durmalı, aktif lezyonların olduğu dönemde kağıt havluları tercih etmeli ve temastan kaçınmalıyız.

Bakteri varlığında doktor kontrolünde antibiyotikleri kullanmalıyız. Genital bölgede yer alan bütün yaralar önemlidir. Burada en korkutucu olanı, başka hastalıkların herpes zannedilerek atlanması ihtimalidir. Bu nedenle her genital bölgede izlenen yara da mutlaka doktor muayenesi gerekmektedir. Ayrıca bir diğer önemli husus da, herpes infeksiyonu varlığında olası diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da alınmış olma ihtimalidir.

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