Uçuk virüsü Alzheimer'a mı neden oluyor? Uzmanlar anlattı

Yüzde veya dudak çevresinde zaman zaman beliren o küçük, kaşıntılı kabarcıklar, yani uçuklar, yalnızca geçici bir rahatsızlık gibi görünebildi. Ancak bilim dünyasından gelen son bulgular, bu masum görünen lezyonların çok daha ciddi bir tehlikenin habercisi olabileceğini ortaya koydu.

Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanlarının öncülük ettiği ve Cell Reports dergisinde yayımlanan çığır açan bir araştırma, Herpes Simplex Virüsü Tip 1 (HSV-1) ile Alzheimer hastalığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Araştırma, HSV-1’in Alzheimer riskini %80’e varan oranda artırabileceğini ve beyni içten içe tüketebileceğini öne sürdü.

HSV-1 VE BEYİN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Herpes Simplex Virüsü Tip 1 (HSV-1), dünya genelinde yetişkin nüfusun yaklaşık %50-80’ini etkileyen yaygın bir viral enfeksiyon. Genellikle ağız çevresinde uçuklara yol açan bu virüs, sinir hücrelerinde latent (uykuda) bir şekilde kalabiliyor ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda yeniden aktive oldu.

Pittsburgh Üniversitesi’nden Dr. Or Shemesh liderliğindeki araştırma ekibi, Alzheimer hastalarının beyin dokularında HSV-1’e ait proteinlerin tau proteini ile aynı bölgelerde biriktiğini tespit etti.

Normalde nöronların yapısını destekleyen tau proteini, HSV-1 enfeksiyonuyla tetiklenen bir süreçte hiperfosforilasyon adı verilen bir değişime uğrayarak nörofibriler yumaklar oluşturdu. Bu yumaklar, Alzheimer hastalığının temel patolojik özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Dr. Shemesh, “Tau proteini başlangıçta virüse karşı beyni korumaya çalışıyor, ancak uzun vadede bu savunma mekanizması Alzheimer’a zemin hazırlıyor” dedi.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: “BU VİRÜS MASUM DEĞİL”

Araştırmalar, HSV-1’in özellikle APOE-epsilon4 gen varyasyonuna sahip bireylerde daha yıkıcı olduğunu gösterdi. Bu genetik yatkınlık, virüsün sinir sistemine zarar verme potansiyelini artırarak Alzheimer riskini katladı.

Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Ruth Itzhaki, yıllardır HSV-1 ile Alzheimer arasındaki ilişkiyi araştırıyor ve bu bulguları destekledi. Itzhaki, “HSV-1’in beyne ulaşarak nöroinflamasyona yol açtığına dair kanıtlar giderek artıyor. Bu virüs, sadece uçuk çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda beynin uzun vadeli sağlığını tehdit ediyor” dedi. Itzhaki, özellikle stres, bağışıklık sistemi zayıflığı ve yaşlanma gibi faktörlerin virüsün yeniden aktive olarak beyne zarar vermesini tetikleyebileceğini vurguladı.

Neuroscience News’te yayımlanan bir başka çalışmada, HSV-1’in beyinde ciddi nörolojik hasarlara yol açabileceği ve herpes ensefaliti gibi komplikasyonların bilişsel işlevlerde kalıcı kayıplara neden olabileceği belirtildi. Uçuk virüsü genellikle hafif enfeksiyonlarla ilişkilendirilse de, beyne ulaştığında ciddi sonuçlara yol açabilir. Erken tanı ve antiviral tedavi, bu riskleri azaltmada kritik önem taşıyor.

X PLATFORMUNDA TARTIŞMALAR ALEVLENİYOR

X platformunda da bu konu yankı uyandırıyor. Kullanıcılar, HSV-1’in Alzheimer ile bağlantısına dair yeni bulguları tartıştı.

Örneğin, bir kullanıcı, “Herpes virüsünün masum olduğu söylenirdi, ama Alzheimer’ı tetiklediği iddiası korkutucu” diyerek endişelerini dile getirdi.

Başka bir paylaşımda ise, “SARS-CoV-2 gibi diğer enfeksiyonların HSV-1’i yeniden aktive ederek beyne zarar verebileceği” öne sürüldü. Ancak uzmanlar, bu iddiaların henüz kesinleşmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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NE YAPMALI?

Uzmanlar, HSV-1 enfeksiyonlarının tamamen önlenmesinin zor olduğunu, ancak bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve antiviral tedavilerin erken uygulanmasının riskleri azaltabileceğini belirtti.

Dr. Shemesh, “HSV-1’in Alzheimer üzerindeki etkilerini anlamak, yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için bir kapı aralıyor. Örneğin, antiviral ilaçlar veya bağışıklık sistemini hedefleyen terapiler, bu riski azaltabilir” dedi. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve stres yönetimi gibi önlemler, virüsün yeniden aktive olma olasılığını düşürebildi.

UÇUK MASUM DEĞİL!

Birçoğumuz için uçuk, geçici bir rahatsızlık olarak görülse de, bilim dünyası bu virüsün sandığımızdan çok daha tehlikeli olabileceğini gösterdi.

HSV-1’in Alzheimer hastalığıyla bağlantısı, beyin sağlığı konusunda yeni bir farkındalık oluşturdu.

Uzmanlar, bu sinsi virüsün etkilerini daha iyi anlamak için araştırmalarına devam ederken, bireylerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi ve semptomları ciddiye alması gerektiğini vurguladı.