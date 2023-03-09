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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

ALF Araştırma'nın anketine göre iki adaylı bir seçimde CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 55,1, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,9 oranında oy alıyor. Partiler bazında ise CHP 1'inci, AKP 2'nci sırada.

Galeri Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 08:06
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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

ALF Araştırma şirketi seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın 6-7 Mart tarihinde 26 ilde yapıldığı belirtildi. 

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

'İki adaylı bir seçimde, hangi adaya oy verirsiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 55,1'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. 

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,9 oldu. 

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Seçmenlere genel seçimlerdeki parti tercihleri de soruldu. 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar da dağıtıldıktan sonra şu şekilde: 

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

CHP: Yüzde 31,8

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

AKP: Yüzde 31

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

HDP: Yüzde 11,3

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

İYİ Parti: Yüzde 8,9

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

MHP: Yüzde 6,5

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Memleket Partisi: Yüzde 2,2

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Zafer Partisi: Yüzde 1,6

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Diğer partiler: Yüzde 2

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda araştırma sonuçlarını değerlendiren ALF Araştırma Genel Müdürü Ali Süslü, 'Çok farklı bir tablo olacağını öngörmüştük. İyi Parti son yaşanılan olaylardan sonra oy kaybı yaşadı. 

17/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

AKP oylarını arttırmış olsa da CHP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile birlikte oylarını en fazla arttıran parti oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yaklaşık 10 puan önde' dedi. 

18/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

 'Partiler son yaşanılan olaylardan ders çıkaracaktır' diyen Süslü, 'Millet İttifakı oyu şubat ayına göre azaldı.

19/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

Cumhur İttifakı'nda ise artış görülmektedir. Millet İttifakı rehavete kapılmadan hareket etmesi durumunda hem Meclis üstünlüğünü hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır' ifadelerini kullandı. 

20/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

21/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

22/23
Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

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Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

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