﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı

ALF Araştırma şirketi seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın 6-7 Mart tarihinde 26 ilde yapıldığı belirtildi.
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'İki adaylı bir seçimde, hangi adaya oy verirsiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 55,1'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,9 oldu.
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Seçmenlere genel seçimlerdeki parti tercihleri de soruldu. 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar da dağıtıldıktan sonra şu şekilde:
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CHP: Yüzde 31,8
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AKP: Yüzde 31
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HDP: Yüzde 11,3
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İYİ Parti: Yüzde 8,9
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MHP: Yüzde 6,5
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Memleket Partisi: Yüzde 2,2
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Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9
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Zafer Partisi: Yüzde 1,6
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DEVA Partisi: Yüzde 1,5
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Gelecek Partisi: Yüzde 1,3
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Diğer partiler: Yüzde 2
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda araştırma sonuçlarını değerlendiren ALF Araştırma Genel Müdürü Ali Süslü, 'Çok farklı bir tablo olacağını öngörmüştük. İyi Parti son yaşanılan olaylardan sonra oy kaybı yaşadı.
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AKP oylarını arttırmış olsa da CHP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile birlikte oylarını en fazla arttıran parti oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yaklaşık 10 puan önde' dedi.
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'Partiler son yaşanılan olaylardan ders çıkaracaktır' diyen Süslü, 'Millet İttifakı oyu şubat ayına göre azaldı.
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Cumhur İttifakı'nda ise artış görülmektedir. Millet İttifakı rehavete kapılmadan hareket etmesi durumunda hem Meclis üstünlüğünü hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır' ifadelerini kullandı.