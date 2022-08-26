Üçüncü ittifakın ismi açıklandı. İttifakta kimler var

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)’nin temsilcileri, Türkiye İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada üçüncü ittifakın ismi belli oldu.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAKIN YAZILI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcilerinin TİP’in ev sahipliğinde İstanbul’da yaptığı toplantı başarıyla sonuçlanmıştır.

Kurumlarımızın girişimiyle, Eylül ayı sonunda kitlesel bir halk buluşması ve en geniş demokrasi güçleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşunun ilan edilmesine karar verilmiştir.

Emekçi Hareket Partisi

Emek Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Sosyalist Meclisler Federasyonu

Türkiye İşçi Partisi

Toplumsal Özgürlük Partisi.

(Kaynak: HalkTv.com)