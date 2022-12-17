Üçüncülük maçında goller peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda Fransa'ya elenen Fas ile Arjantin'e elenen Hırvatistan, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Kupa'da ilk gol Hırvatistan'dan geldi. 7.dakikada Perisic'in pasında J. Gvardiol kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

2 DAKİKA SONRA CEVAP FAS'TAN

Fas bu golden 2 dakika sonra A. Dari ile cevap verdi. Ziyech'in serbest vuruştan yaptığı orta sonrası savunmadan seken topu Dari, altı pas içinde boş pozisyonda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.