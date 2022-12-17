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Üçüncülük maçında goller peş peşe geldi

Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:14
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Üçüncülük maçı hızlı başladı

Üçüncülük maçında goller peş peşe geldi
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Dünya Kupası'nda Fransa'ya elenen Fas ile Arjantin'e elenen Hırvatistan, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Kupa'da ilk gol Hırvatistan'dan geldi. 7.dakikada Perisic'in pasında J. Gvardiol kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

2 DAKİKA SONRA CEVAP FAS'TAN

Fas bu golden 2 dakika sonra A. Dari ile cevap verdi. Ziyech'in serbest vuruştan yaptığı orta sonrası savunmadan seken topu Dari, altı pas içinde boş pozisyonda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

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