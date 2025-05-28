"Uçurtma Şenliği" ile gökyüzü renklenecek

Atakum Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ondokuz Mayıs Atakum Şubesi iş birliği ile Çakırlar Korusu'nda "Uçurtma Şenliği" düzenleniyor. Şenlik programında, açık hava aktivitelerinden eğlenceli oyunlara ve yarışmalara bir dizi etkinlik yer alıyor. Organizasyonun en ilgi çekici bölümlerinden "Uçurtma uçurma" etabı her yaştan ziyaretçisine eğlenceli anlar yaşatacak. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, uçurtmaları şenlik alanında temin edebilecekler. Uçurtma Şenliği 1 Haziran Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Atakum Belediyesi yetkilileri organizasyonun her yaştan vatandaşı buluşturacağını belirterek, "Çakırlar Korusu'nun muhteşem doğasında gerçekleştireceğimiz etkinlik, zengin içeriğiyle eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yapacak. Hep beraber, Atakum semalarını renklendireceğiz ve güzel anılar biriktireceğiz. Programımıza, tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştular.