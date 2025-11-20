Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aynur Şahin (54) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akyazı'nın Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düşerek ters döndü. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aynur Şahin ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Aynur Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, inceleme sonrası Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.