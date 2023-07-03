Uçuruma yuvarlanan otomobilde araç sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Uçuruma yuvarlanan otomobilde araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Gündoğmuş ilçesi Ümütlü Mahallesi Su gözü Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda Gündoğmuş ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Mesut Örs’ün kullandığı 07 NM 755 plakalı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın altında kalan otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Mesut Örs’ün cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mesut Örs’ün Gündoğmuş ilçesinde demircilik yaptığı bildirildi.

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