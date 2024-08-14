Uçuruma yuvarlanan safari cipinde hayatını kaybeden anne toprağa verildi

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi'nde gerçekleşti. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları F.E.A. ile birlikte gezintiye çıkmak için 07 AYK 819 plakalı safari aracına bindi. Araç, iddiaya göre çalışmamakta olduğu için Emre Alıcı kontrol amacıyla araçtan indi.

Bu sırada el freni boşalan safari aracı aniden hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın aracın hareketini durdurma çabaları sonuçsuz kaldı; araç önce bir duvara çarptı, ardından hızla yokuş aşağı giderek uçurumdan yuvarlandı.

Uçurumdan önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı aracın üstünden düşerken, araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı metrelerce yükseklikten inşaat malzemeleriyle dolu bir alana düştü ve ağır yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Esma Alıcı'nın araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı F.E.A., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve çocuk cerrahisi bölümünde tedavi altına alındı.

Olay yerindeki yakınları sinir krizi geçirdi. Esma Alıcı'nın cenazesi savcılık incelemelerinin ardından adli tıp morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın aniden hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurma çabası, aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Esma Alıcı’nın cenazesi, adli tıp morgundan alındıktan sonra Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi Merkez Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip defnedildi.