Uçuruma yuvarlanan traktörde can verdi

Kaynak: İHA
Uçuruma yuvarlanan traktörde can verdi

Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.


Zile ilçesi Bayırköy yakınlarında meydana gelen kazada, iddiaya göre uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü Nihat Yahşi hayatını kaybetti.

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Yol kenarındaki traktörü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 60 AH 676 plakalı traktörün devrildiğini ve sürücünün altında kaldığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yahşi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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