Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.