Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Yaka Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında Serpil Karcı’nın kullandığı otomobil, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Otomobilden fırladıkları belirlenen anne ve oğlunun cenazeleri olay yerinde tespit edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Uçurumda can pazarı! Seydikemer’de anne-oğulun acı sonu

Son Haberler
Aydın’da 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Aydın’da 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti!
Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti!
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)