Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 6 koyunuyla birlikte 50 metrelik uçurumda mahsur kalan çoban, 4 saatlik kurtarma operasyonuyla güvenli alana çıkartıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 6 koyunuyla birlikte 50 metrelik uçurumda mahsur kalan çoban, 4 saatlik kurtarma operasyonuyla güvenli alana çıkartıldı.

İlçenin Kasımlı köyünde 6 koyunu sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Koyunlarını kurtarmaya çalışan çoban, kendisi de aynı bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metrelik kayalık bölgede 4 saatlik kurtarma operasyonu gerçekleştirerek koyun ve çobanı güvenli alana çıkardı.

Yapılan kontrollerde çoban ve koyunların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

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