Uçurumdan uçan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Uçurumdan uçan motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken otomobille sıkışan ve savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce yükseklikten uçuruma uçtu. Şans eseri kazayı yaralı olarak atlatan genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AKD 200 plakalı motosiklet sürücüsü E.T., seyir halindeyken 09 AD 518 plakalı ticari araç ile sıkıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü E.T., yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen genç, kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı uçurumdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı E.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı yaralı olarak atlatan E.T.'nin ilk belirlemelere göre kalçasında kırık meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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