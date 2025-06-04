Uçurumun kıyısında kurtarılmayı beklediler

Kaynak: DHA
Uçurumun kıyısında kurtarılmayı beklediler

Bursa İnegöl’de Hanefi G.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ürücü ve iki arkadaşı yaralandı, ekipler sıkışan yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Hanefi G.(18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve araç içinde bulunan arkadaşları Özkan Ş.(18) ve Eylül H.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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