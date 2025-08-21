Uçurumun kıyısında nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Hakkari Şemdinli’de, uçurumun kenarında asılı kalan kamyonet, vatandaşların halatla kurtarma operasyonuyla güvenli alana çekildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yokuşu çıkarken geri kaçan bir kamyonet, uçurumun kenarında asılı kaldı. Devrilme tehlikesi geçiren kamyonet, vatandaşlar tarafından halatla güvenli bir şekilde çekilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyü yolunda meydana geldi. Haydar Östürün, 05 LK 087 plakalı kamyonet ile Bozyamaç köyüne gitmeye çalıştığı sırada geri kayan kamyonet uçurumun kenarında asılı kaldı. Durumu fark eden bölge sakinleri, hemen olay yerine koştu. Vatandaşlar, getirdikleri kalın halatları kamyonete bağlayarak aracı devrilmeden sabitledi. Halatlarla çekilen kamyonet, güvenli bir alana alındı. Kamyonet sahibi Haydar Östürün, zor anında yardımına koşan tüm bölge halkına teşekkürlerini iletti.

aw522066-01.jpg

aw522066-02.jpg

aw522066-03.jpg

aw522066-05.jpg

aw522066-07.jpg

aw522066-09.jpg

