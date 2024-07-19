Uçuşa geçen vişnenin il il fiyatları. Reçeli kazan ile yapılırdı şimdi tencereyle

Gezgin gazeteci Emsal Tuncer yazısında vişne fiyatlarını ele aldı. Vişne mevsimi olduğunu dile getiren ve il il fiyatlarını paylaşan Tuncer'in yazısı:

Evvet bir takım hazırlıklar... mevsim vişne mevsimi olunca vişnenin birçok tonu ve kokusu mutfağı sarıverir. Çekirdeklerini ayıklarken özellikle vişne lekesini göz önüne alarak başlamak gerek... Ben balkonu tercih ediyorum. Ne kadar dikkatli olsam da, kıyafetlerimde vişne lekeleri, burnumun uçunda bile vişne suyu noktaları ile ayıklamayı bitiriyorum. O yüzden aman dikkat...

"VİŞNE MEVSİMİ DENİNCE BÜTÜN EVİ REÇEL KOKUSU SARMALI"

Reçel ve kekler için ayrılan vişnelerin çekirdeksiz olmasını tercih edenler için pratik bir yöntem de önereyim. Metal ya da cam pipetlerle çekirdekleri çok kolay ayıklayabilirsiniz. Vişne rengi inciler olarak diziliveriyorlar pipete...Vişneli kekler için genellikle bir su bardağı vişne geçer tariflerde. İşte bir su bardağı ölçüsünde poşet poşet meyvalarınız hazır .

Ama vişne mevsimi denince bütün evi reçel kokusu sarmalı, değil mi? O yüzden geceden şekerle beklettiğimiz vişneleri çok kısık ateşte pişirmeli o koku annelerinizin, ninelerinizin anılarıyla evi doldurmalı.

VİŞNE KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Peki, vişne vişne dedik de vişne kelimesi nereden gelmiş bizlere? Köken olarak Bulgarca dan gelmiş. Ekşi kelimesinden. Slav dillerinde de vişne olarak kullanılıyor. Zaten Kuzey Anadolu ve Kafkasların meyvası. Bilimsel adı ise Giresun ilimizin adı olan Kerasus ile anılıyor; Pranus Cerasus.... Bir bakıma vişnenin anayurtlarından biri Kuzey Anadolumuz. Günümüzde de Dünya Vişne Üretimi nde ilk sıradayız. Bunu yazmaya dahi korkar oldum aslında... ya vişne ağaçlarının başına bir şey gelirse. Hani birçok tarım ürününde de birinciydik sonra ithal eder olduk ya . Ünlü Rus yazar Anton Çehov un Vişne Bahçesi eserindeki Lopahin gibi yapılaşma hayallerini süsleyebilir, birilerinin.

AMASYA VİŞNE TURLARI MI DÜZENLESEK?

Dünyada vişne üretiminde birinci sırasındaysak alışveriş fiyatlarına bir bakalım. Manavdan iri ve hiç çürüksüz koyu vişne bulduğumda çok sevindim. Kilosu 150 lira olunca fiyat araştırması yapayım dedim, Arkadaşlardan yardım isteyince Türkiye”nin birçok yerinden fiyatlar akmaya başladı. Artık herşeyin fiyatını araştırır olmuştuk ve birbirimize neden soruyorsun bile demeden direkt aktarabiliyorduk. Böyle bir dayanışma yazıya da dökülmeliydi değil mi?

Türkiye genelinde fiyatlar çok farklı değil aslında. Amasya ama bu konuda iddialı oradan en düşük fiyat geldi, 25 lira ile. En pahalı vişneyi ise ben Erenköy de almıştım, 150 lira ile. Araştırdığım iller, semtler olarak ortalama 70 lira civarı olduğu görülmekte. Konuştuğum kişiler aslında vişnenin her yıl biraz pahallı olduğuna dikkat çekti. Kısa süreli olması, bir ağaçtan 20 kilo kadar çıkması belki de bunun nedeni. Bilmiyorum.

VİŞNE REÇELİ FİYATI

Piyasa da vişne reçeli fiyatlarına bakayım dedim ama öncelikle reçellerdeki birçok koruyucu madde ve glikoz kullanımını göz önüne olarak baştan ev yapımı bir adım önce geçti. Doğal ürün olduklarını belirten bazı markalarda 500 gr civarının 95 liradan satıldığını görüyoruz. 750 gramlık başka bir ürün 195 lira fiyatla internetten alıcı bekliyordu.

2 kilo vişne ve bir kilo toz şeker ile kuracağınız reçel üç kişilik bir aile için uzun süre yetebilir. Yaklaşık 200 liraya 750 gramlık üç reçel kavanoz hazır. Hem de katkı maddesiz, yapay şekersiz ve bol taneli. Eskisi gibi 10 ar kilo, 10 ar kilo alınmasa da daha sağlıklı kahvaltılar için hazırlanabilir. Artı birer bardaklık ölçülerde buzdolabı poşetlerine koyup atarsanız, kekleriniz için hazır malzeme. Zeytinyağlı yaprak sarmalarınız için de birer çay bardağı paketleyebilirsiniz.

"HANGİ EMEKLİMİZ NE KADAR VİŞNE SATIN ALABİLECEK?"

Kilo kilo yapay tadlandırıcılı içecekler yerine vişneyi bol şekerle kaynatıp şerbet olarak dolabınıza atın, ister soda ile ister biraz su ve buz ekleyerek yaz sıcaklarında ferahlayabilirsiniz. Akşam yorgunluk kahvesinin yanına ne güzel giderdi vişne likörü, alkol bulup yapmak artık hayal gibi... Küçük bir şişe vişne likörü 500 liraya yaklaşırken eski düğünleri hatırladı birden. Küçük düğün salonlarında, mutavazi ailelerin mutluluklarında masalara rengarenk likörler bırakılırdı. Favorim, nane ve vişne idi. Mecidiyeköy deki likör fabrikasının satış yerinden rengarenk şişelerden alıp bayramlarda misafirlerimize ikram ederdik. Türk kahvesi ve likör ayrılmaz ikili idi. Ve, bunu orta halli birçok aile rahatlıkla alabiliyor, ikram edebiliyordu. Hani emekli olunduğunda ev alınabildiği yıllar... Peki bu vişne zamanı yapılan ek zam ile hangi emeklimiz ne kadar vişne satın alabilecek? Eh bir bahçeli ev alıp vişneyi ağacından toplayacak halimiz yok ya .... birer ikişer kilo reçel atalım kenara, buna da şükür...

İL İL VİŞNE FİYATLARI

(Burada özellikle aynı gün içinde bana fiyatları araştıran, ileten hatta X de soru oluşturup cevap arayan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim . Bu arada en güzel yanıtlardan biri de “Bahçede var Beleş” idi. )

Amasya 25 lira – 35 lira

Ankara 70 lira

Samsun 50 lira - 60 lira

Karabük 50 lira - 60 lira

Karaman 90 lira

Bodrum 110 lira -150 lira

Muğla Milas 100 lira

Malatya 60 lira- 80 lira

İstanbul Yedikule 60 lira

İstanbul Beşiktaş 90 lira

İstanbul Fındıkzate 65 lira

İstanbul Beylikdüzü 80 lira – 100 lira

İstanbul Bostancı 85 lira - 100 lira

İstanbul Üsküdar 60 lira -100 lira

İstanbul Küçükyalı 70 lira

İstanbul Esenyurt 100 lira 120 lira

İstanbul Bağcılar 60 lira

iStanbul Güngören 70 lira

yalova Armutlu 50 lirar - 70 lira

İstanbul Büyükçekmece 65 lira

İstanbul Levent Salı pazarı 70 lira

İstanbul Erenköy Pazarı 85 lira

Avşa 60 lira

Hatay 50 lira – 80 lira arasında

Konya 70 lira - 100 lira

Kartepe Derbent 70 lira

İzmir 60 lira - 100 arası

İzmir Dikili 40 lira

Yalova Merkez 70 lira

Adapazarı 80 lira