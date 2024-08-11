Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat

Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak, KDV'den muaf arsa satışlarıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı ve detayları paylaştı.

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Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak, Türkiye genelinde farklı bölgelerde her gün yeni arsa satış ilanları yayımlıyor.

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Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat 2

Son olarak Kütahya’da 3.700 TL başlangıç fiyatıyla bir arsa satışa sunuldu.

Bu arsa için belirlenen teminat bedeli ise 1.500 TL. İlgilenen yatırımcılar, 20 Ağustos’ta saat 10.30’da gerçekleştirilecek ihale ile bu fırsattan yararlanabilecek.

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Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat 3

Milli Emlak’tan arsa satın alanlar, sadece uygun fiyatlarla arsa sahibi olma şansı yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacak. Bu avantaj, yatırımcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

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Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat 4

Daha fazla bilgi almak isteyenler, Milli Emlak’ın resmi web sitesi üzerinden güncel ilanları ve detayları inceleyebilirler. Bu fırsatlar, hem yatırım yapmak isteyenler hem de geleceğe yönelik planlar yapanlar için büyük bir çekicilik taşıyor.

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Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat 5
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