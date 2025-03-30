Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde kuyruk oluşturdu.

Ramazan ayının bitmesiyle, İstanbul'da yaşayanlar bayramın telaşına düştü. Ramazan Bayramı'na saatler kala tatlı almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'de bulunan bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'ELİNDE KADAYIFLA BAKLAVA SIRASI BEKLEDİ'

Elinde bir tepsi kadayıf tatlısı ile baklava kuyruğuna giren Abdülkadir Mete, "Baklava sırasındayız. Kendime çalıştığım iş yerinde kadayıf yaptım. Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Ben Laleli'den geldim. Buradan da Beylikdüzü'ne gideceğim" dedis