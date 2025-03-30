Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şirinevler'de uygun fiyatla baklava almak isteyenler tatlıcının önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde kuyruk oluşturdu.

Ramazan ayının bitmesiyle, İstanbul'da yaşayanlar bayramın telaşına düştü. Ramazan Bayramı'na saatler kala tatlı almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'de bulunan bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

istanbul-sirinevlerde-baklava-almak-i-635490-188231.jpg

'ELİNDE KADAYIFLA BAKLAVA SIRASI BEKLEDİ'

Elinde bir tepsi kadayıf tatlısı ile baklava kuyruğuna giren Abdülkadir Mete, "Baklava sırasındayız. Kendime çalıştığım iş yerinde kadayıf yaptım. Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Ben Laleli'den geldim. Buradan da Beylikdüzü'ne gideceğim" dedis

Son Haberler
Liseli Ayşegül'den haber alınamıyor
Liseli Ayşegül'den haber alınamıyor
15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ev yanarak kül oldu
Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ev yanarak kül oldu
Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı
Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı
RTÜK Başkanı Şahin Özel'i eleştirmişti! Meğer Erdoğan da boykot çağrısı yapmış
RTÜK Başkanı Şahin Özel'i eleştirmişti! Meğer Erdoğan da boykot çağrısı yapmış