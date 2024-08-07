Ucuz dürüm satmak için ekmeğin arasına sadece 5 parça et koydu. Vah Türkiye'm vah...

Türkiye ekonomisinin içler acısı durumu her geçen gün daha da derinleşmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı, vatandaşların günlük yaşamlarını etkilerken, basit bir dürüm bile lüks hale geldi.

'UCUZ DÜRÜM' İÇİN İÇİNE KOYDUĞU ET MİKTARI GÜNDEM OLDU

Ucuz dürüm satmak için ekmeğin arasına sadece 5 parça et koymak zorunda kalan küçük esnafın o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve yaşanan çaresizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Söz konusu görüntüler, aslında sadece bir dürümden ibaret değil; Türkiye'nin ekonomik çöküşünün en net yansımalarından biri olarak dikkat çekti.

İÇİNDE YALNIZCA 5 KÜÇÜK ET PARÇASI VAR

Bir zamanlar her köşe başında bulunan ve lezzetiyle halkın vazgeçilmezi olan dürüm, şimdi artık bir avuç ete muhtaç oldu. İnsanlar, bütçelerine uygun yemek bulmakta zorlanırken, esnaf da maliyetleri karşılayabilmek için malzeme miktarını azalttı.

Günlük yaşamın her alanında hissedilen bu ekonomik durum, artık her kesimin anlayabileceği ölçüye ulaştı. Ucuz dürümün bile erişilemez hale geldiği bir dönemde, halkın temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı ise büyük bir soru işareti yarattı. Bu dramatik tablo, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı: