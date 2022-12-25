Vatandaş 3 kuruşun hesabını yapar hale geldi. Ucuz gıda için kuyruk uzadı gitti

BirGün gazetesinin haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasına tepkiler sürerken halk ise ucuz gıda için uzun kuyruklarda bekliyor. Emekli ve çalışanlar maaşlarına gelecek zam oranını düşünüyor. Ankara’da Toprak Mahsulleri ürün satışı mağazası önünde ucuz ürün kuyruğa için sıraya giren yurttaşlar, “Daha ucuz alabilmek için yarım saattir kuyruktayız” diyor.

"BU MU EKONOMİYİ YÖNETMEK?”

Emekli bir yurttaş, “Asgari ücrette önemli olan satın alma. Ne alabileceksin hepsine zam geliyor. ‘Dolar bazında en yüksek asgari ücret’ diyorlar. Bir kilo pirinç alırken şimdi yarım kilo alamıyoruz” dedi. Yurttaş, “Hani ‘Enflasyon yok, yüzde 70’ diyorlar ya. Ne ‘yüzde 70’i ya, yüzde 200. Alamıyoruz hiçbir şey. Yalanla insanları kandırmasınlar. Ben emekli olduğumda 1 buçuk asgari ücret tutarında para alıyordum. Şimdi asgari ücret kadar alamıyorum. 4 bin lira para alıyorum. Bu mu ekonomiyi yönetmek?” diye sordu. Bir diğer yurttaş ise asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini belirterek, “8 bin 500 nasıl kurtarır zaten 4 bin lira ev kirası veriyorsun. Elektrikti, suydu… İki tane çocuk okutuyorsun ne yiyeceksin?” dedi. Kuyrukta bekleyen bir emekli vatandaş ise açıklanan asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, “Emekliler olarak en ucuz yerleri arıyoruz” derken; 4 bin 500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş da marketleri kastederek, “Eskiden girer alırdık, şimdi iki üç marketi gezmeden alamıyoruz” diye konuştu. Emekli bir yurttaş da de maaşlarının düşük olmasından yakınarak "Emekliye de asgari ücret kadar verirler inşallah" dedi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Asgari ücret beklentiyi karşılamazken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aralık ayı ‘Açlık-Yoksulluk Araştırması’na göre açlık sınırı 9 bin 59 liraya çıktı, yoksulluk sınırı da 26 bin lirayı aştı. Araştırmanın sonuçları şöyle: “Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 402 lira artarken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 300 lira artarak 17 bin 65 liraya yükseldi. Aralıkta yoksulluk sınırı önceki aya göre da 702 lira arttı. 2022 yılında açlık sınırı 4 bin 493 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 1192 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 612 liralık artış gösterdi.”

BAKAN SENDİKALARI SUÇLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, '8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın' dediklerini iddia etti. Asgari ücret belirleme çalışmalarında işçi sendikaları ile görüştüğünü söyleyen Bilgin, “İlk defa söylüyorum” diyerek sendika başkanlarının asgari ücret beklentisini açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, işçi sendikalarının başkanlarının asgari ücretin '8 bin liranın çok üzerinde olmamasını' istediklerini ileri sürdü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ise işçileri temsilen yalnızca Türk-İş bulunuyor.