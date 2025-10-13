Tam bir hayal kırıklığı olan aracın fiyatı ve özelliklerini sizler için topladık.
Ucuz Tesla Model Y çıktı
Uzun süredir elektrikli araç severlerin sabırla beklediği ucuz Tesla Model Y çıktı. Almaya değermi? gelin birlikte bakalım
Ön ve arka tarafta farları birleştiren Lightbar yok
Ön kaput izolasyonu yok
Elektrikli koltuk ayar düğmeleri yok
(Sadece ekrandan kontrol edilebilecek)
Matrix Led farlar yok
Elektrikli ayarlanabilir deri direksiyon yok
Arka koltuk ısıtma yok
Ön koltuklarda havalandırma (koltuk soğutma) yok
Orta konsol saklama alanı yok
Basit Otopilot yok
Panoramik cam tavan yok
19" Alaşım jantlar yok
Radyo yok
218Hp Motor gücü
0-100Km hızlanması 6.8 Sn
64Kw/S Lfp batarya
500Km+ Menzil
220Kw hızlı şarj desteği
15 Dk şarj = 250Km Menzil
Almanya fiyatı 39.990 euro
Tahmini Türkiye fiyatı
2.200.000 TL
Ne dersiniz bu fiyatlarla siz bu aracı almak istermisiniz?