13 Ekim 2025 Pazartesi
Anasayfa Otomotiv Ucuz Tesla Model Y çıktı

Ucuz Tesla Model Y çıktı

Uzun süredir elektrikli araç severlerin sabırla beklediği ucuz Tesla Model Y çıktı. Almaya değermi? gelin birlikte bakalım

Son Güncelleme:
Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 1

Tam bir hayal kırıklığı olan aracın fiyatı ve özelliklerini sizler için topladık.

Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 2

Ön ve arka tarafta farları birleştiren Lightbar yok

Ön kaput izolasyonu yok

Elektrikli koltuk ayar düğmeleri yok
(Sadece ekrandan kontrol edilebilecek)

Matrix Led farlar yok

Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 3

Elektrikli ayarlanabilir deri direksiyon yok

Arka koltuk ısıtma yok

Ön koltuklarda havalandırma (koltuk soğutma) yok

Orta konsol saklama alanı yok

Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 4

Basit Otopilot yok

Panoramik cam tavan yok

19" Alaşım jantlar yok

Radyo yok

Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 5

218Hp Motor gücü

0-100Km hızlanması 6.8 Sn

64Kw/S Lfp batarya

500Km+ Menzil

220Kw hızlı şarj desteği

15 Dk şarj = 250Km Menzil

Ucuz Tesla Model Y çıktı - Resim: 6

Almanya fiyatı 39.990 euro

Tahmini Türkiye fiyatı
2.200.000 TL

Ne dersiniz bu fiyatlarla siz bu aracı almak istermisiniz?

Kaynak: Haber Merkezi
