Tesla'nın ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası çıkardığı daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı Model Y Standard'ın Türkiye fiyatı belli oldu.

Birçok özelliğin kısıldığı yeni Tesla Model Y Standart fiyatı 2 milyon 349 bin 300 TL olarak belirlendi. Aracın Premium sürümünün fiyatı 3 milyon 998 bin TL, Performance sürümü ise 4 milyon 418 bin TL olarak duyuruldu.

Türkiye’de satışa çıkacak araçların satış takvimi şöyle:

- Model Y Performance: 20 Kasım Perşembe, 18.30

- Yeni Model Y Standard: 21 Kasım Cuma, 18.30

YENİ SATIŞA ÇIKACAK MODELLERİN ÖZELLİKLERİ

Model Y Standart, 64 kWsa'lik LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 534 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 0-100 km/s hızlınmasını 7,8 saniyede tamamlayan modelin son hızı 201 km/s ile sınırlı. 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan model, 15 dakikada 260 km'ye kadar menzil kazanabiliyor.

Model Y Performance (Berlin-Brandenburg üretimi), serinin en güçlü versiyonu olarak geliyor. 460 bg güç, 0-100 km/s 3,5 sn ve 580 km WLTP menzil sunuyor. Bunun yanında aerodinamik tamponlar, 21 inç jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve karbon fiber spoyler dış tasarımı öne çıkarırken; iç mekânda karbon kaplamalar, elektrikli bacak uzatma destekli koltuklar ve 16 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

HANGİ ÖZELLİKLER MODEL Y STANDARD VERSİYONUNDA YOK?

Diğer versiyonlarda olup yeni Model Y Standart versiyonunda olmayan özellikler ise şöyle:

8 inç arka ekran, 15 hoparlör (onun yerine 7 hoparlör), cam tavan (onun yerine kapalı cam tavan), depolama alanına sahip orta konsol, elektrikli ayarlanabilir direksiyon, Hepa filtresi, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanır ve ısıtmalı arka koltuklar, ön LED ışık şeridi, adaptif uzun far, otomatik kararan yan aynalar.

Ayrıca diğer versiyonlardaki süspansiyon sistemi yerine pasif amortisörlerle geliyor.