Ucuz ürün için birbirlerinin üzerinden geçtiler. Alkışlarla girdiler izdiham olup ezildiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ucuz ürün için birbirlerinin üzerinden geçtiler. Alkışlarla girdiler izdiham olup ezildiler

Kahramanmaraş'ta hizmete giren bir giyim mağazasının açılışı alkışlarla yapıldı. Vatandaşlar, piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbirlerini ezdi. Çığlık sesleri mağazada yankılandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza yetkilisi, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler olacağını duyurarak paylaşımlarda bulundu.

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Açılış öncesi vatandaşlar mağaza önüne akın etti. İş yerinin kapıları açmasıyla ile vatandaşlar mağazaya alkışlar arasında girdi. Vatandaşlar alışveriş için adeta birbirlerini ezdi. Yeri düşenler ezilince çığlık sesleri mağazada yankılandı.

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Mağazada çorap, tişörtler, takım elbiseler piyasanın çok altında fiyatlara satıldı. Mağaza yetkilisi, “Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim, ilgi gösterdiler” dedi.

Bir vatandaş ise, “Ben zorlukla girdim. Ceket ve çorap alıp iki de çocuk penyesi alabildim” dedi.

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