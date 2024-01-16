Ucuz viski ve kebaba dadanan gazeteciler kim? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri açıkladı

Özellikle basın tribününde onlarca kişiye yer varken bir kısım gazeteci maçı neden locadan izliyor.

Locadan izleyen gazeteciler kimler?

Localar kimlere ait?

Localarda gazetecilerin içtiği viskilerin markasını bile biliyorum.

Hangi gazeteci kaç duble içti,

ne kadar fıstık yedi?

Locaya gelen kebaplardan kaç porsiyon götürdü?

Utanması sıkılması olmayan

hangi gazeteci locadaki pahalı bir tablonun kendisine verilmesini istedi?

Hepsini biliyorum.

Çünkü rapor masamda duruyor.

Siz sanıyor musunuz ki Basın Tribünü yerine iş adamlarının localarında maç seyredip duble duble götürenler;

olup bitenler arkanızdan anlatılmıyor…

Misal içtiğiniz viskilerin markası bile raporlarda yazalı be ucuz adamlar…

Pahalı viski bile size ikram etmiyorlar. Utanmıyor musunuz?!

Yancı olduğunuz için size en ucuz viskiden ikram ediliyor.

Halk tipi en ucuz viskiden…

Askeriyede Nöbetçi Subayı ne ise Medyada da Nöbetçi Amiri…

Yani ben.

Ben dedim de ben geldim aklıma…

Neyse, şimdi gelelim sadede…

XXXX

Nedir kardeşim bu amigoluk.

Gazeteci misiniz, kulüplerin çalışan elemanı mı?

Nedir bu dalkavukluk…

Haklı gururumuz TSYD bildiri geçti be…

Yuh size.

Birkaçınız hariç tabii…

Gri montlu sen de hariç…

ŞİMDİ SIKI DURUN

Yer Conrad Otel..

Ne kadar yazılı ve görsel medya mensubu varsa istisnasınız hepsi orada.

İnternet medyası.

Anadolu ve Demirören Haber Ajansları da.

Beşiktaş’ın iki eski yöneticisi masada. Serhan Çetinkaya ve Umut Şenol.

Böyle bir ortamda Hüseyin Yücel’in kulübe ödemediği kiraları açıklıyorlar.

Ertesi gün gazetelerde tık yok.

Tık da yok hık da yok.

Ancak gazeteciler üç maymuna dönmüş.

Hadi; Yancılar neyse de; TRT, AA, DHA yahu siz nasıl susarsınız?!

Yuh la size yuhhh.

Niye sustunuz,

kuş mu yedi dilinizi yoksa Hasan Arat seçimi kazanır, ‘bizi kara listeye almasın’ korkusu mu?

Alsalar ne olur yahu!?

Gazeteci değil misiniz? Onur madalyanız olmaz mı böyle bir şey?

BİTMEDİ

Maçları basın tribününden kimler izlemiyor?

Tuhaf di mi?

Aslında oradan izlemeleri gerekiyor.

İşte bana ters gelen de bu.

Nerede ise tamamına yakını basın tribünde yoklar.

Beyefendiler localardalar.

Normal basın girişinden geçip, loca katına çıkıyorlar.

Kim hangi locada şöyle baktım.

Jolly Tur,

Umut Güner,

Emre Kocadağ,

Ahmet Nur Çebi,

Fırat Fidan,

Etem Sancak,

Serdal Adalı,

Serhan Çetinkaya gibi locaları.

Genel dağılımı böyle.

Kardeşim, sizin ne işiniz var oralarda,, ne o, balık mı tutuyorsunuz yoksa!?

Yeme, içme. Gelsin viskiler, gitsin kebaplar.

Yapılsın yalakalıklar.

TSYD adını Basın Tribününe yazdırıp ancak Basın Tribününe gelmeyip localarda turlayan üyeleri açıklarsa seviniriz.

Ben baktıkça sizin adınıza utanıyorum.

TSYD bakmazsa mevzubahis sporsa gerisi teferruattır diyerek isim isim açıklayacağım.

Kim hangi locada nemalanıyor.

Artık deniz bitti.

Gemiler karaya oturdu beyler…

BAKIN DAHA NELER VAR

Sadece maç izlemek ile de olay bitmiyor.

Önüme gelen raporlarda bakın daha neler var…

Yahu bunları yapıyorsunuz da,

size bu “Kıyakları” yapan insanlar arkanızdan konuşmuyorlar mı sanıyorsunuz, herkese olayı anlatıyorlar be...

Hiç utanmıyor musunuz, gizli mi kaldığını sanıyorsunuz?

Adamlar kendi aralarında her şeyi birbirlerine anlatıyorlar sonra da pişkin pişkin gülüyorlar!

Hele bakın taleplere;

Kimi eşinin doğum günü için kolye ister.

Kimi locadaki tabloyu…

Kimi tatil peşinde koşar,

kimi internet sitesine reklam almayı.

E bunları istediğiniz kişiler sonra herkese bunları anlatıyorlar yahu.

XXXX

Ulan mesleğin içine ettiniz. Ama meydan artık boş değil.

Topunuzu hizaya getireceğim.

Medyada temizlik operasyonu yapacağım.

Haberiniz ola.

Çakma pilotlar. Spor medyası dışından gelenler. Kendini ajan havasına sokanlar. Ona, buna laf taşıyanlar.

Yöneticilerin sırtından kulübe bedavadan üye olanlar.

El altından aldıkları soruları, basın toplantısında soranlar.

Menajerler ile iş tutanlar. Yönetimlerin maşası haline gelenler.

Olm bu ne hal.

Şu halinize bakın.

Size 30 Ağustos’a kadar müddet…

Ağustos terfi ayı.

Siciliniz kabarık.

Doldu ki ne doldu…

Askeriyede YAŞ

Yani Yüksek Askeri Şura,

Sporda ise YSŞ vardır.

Yanim Yüksek Spor Şurası…

Yüksek Spor Şurası’nda tek taraflı biletle emekliye sevk edilirsiniz ona göre.

Ucuz viskiye satılmayın olmmm

Kişilikli olun olmmm….

Medyanın Nöbetçi Sicil Amiri

ve

Spor Dünyasının Nöbetçi Amiri