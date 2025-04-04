Ucuza kiralık ev bulamayan oraya gidiyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri

İstanbul'da artan kira fiyatları, birçok kişiyi daha uygun fiyatlı konut arayışına itiyor. Bu durum, özellikle İstanbul'un belirli ilçelerine olan talebi artırıyor. İşte İstanbul'da daha uygun fiyatlı kiralık ev arayanların yöneldiği bazı ilçeler:

İstanbul'un Daha Uygun Fiyatlı İlçeleri:

Esenyurt:



İstanbul'da kira fiyatlarının en uygun olduğu ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda artan konut projeleriyle birlikte geniş bir konut seçeneği sunuyor. İlçede 10 bin liradan başlayan fiyatlara ev bulmak mümkün.



Bağcılar:



İstanbul'un merkezi ilçelerine göre daha uygun kira seçenekleri sunuyor.

Ulaşım olanaklarının gelişmesiyle birlikte tercih edilen ilçelerden biri haline geliyor. İlçede 10 bin liradan başlayan fiyatlara ev bulmak mümkün. En yüksek kira fiyatları ise 40 bin lira düzeyinde. Genelde eski evler 10 bin liranın altında da olabiliyor.



Beylikdüzü:



Daha modern konut seçenekleri sunmasına rağmen, İstanbul ortalamasına göre daha uygun fiyatlı kiralık evler bulunabiliyor.

Özellikle aileler tarafından tercih edilen bir ilçe.



Sultangazi:

Avrupa Yakasında bulunan ilçelerden biridir.

İstanbul'da ekonomik konut seçeneği sunan ilçelerden biridir.



Arnavutköy:



İstanbul'un son zamanlarda yükselen ilçelerinden biridir.

İstanbul'da ekonomik konut seçeneği sunan ilçelerden biridir.