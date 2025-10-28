İtalyan ekibi Udinese’nin sportif direktörü Gökhan İnler, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda Zaniolo’nun transfer sürecine ilişkin detay verdi.

"ZANIOLO TRANSFERİ PERFORMANSINA BAĞLI"

Zaniolo’nun satın alma opsiyonunun tamamen performansa dayalı olduğunu belirten İnler, “Zaniolo'nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz. Oyuncu iyi performans verir, kulüpler de ‘Tamam’ der, oyuncu da isterse transfer olur ama şu anda kiralık. Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var.” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ OYUNCULARA ÖVGÜ: "GURUR VERİCİ"

Serie A’da forma giyen Türk futbolcuları yakından takip ettiğini belirten İnler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Üç ismin de önemli kulüplerde oynadığını hatırlatan İnler, “Üçü de büyük kulüplerde oynuyor. Kenan Yıldız, gün gün büyüyor. Çok efendi, çok iyi bir oyuncu. Gayet iyi performans veriyor ve hatta kaptanlık bile verdiler. Bu çok büyük bir şey. Kulüp de özel oyuncu olduğunu görüyor. Kulüp, onun için her şeyini veriyor. Kenan da çok iyi oynuyor ve sahada her şeyini onlara geri veriyor. Değeri de bence o kadar var. Çok özel bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder. Çok iyi yerlere geldi. Daha da iyi, büyük yerlere gelecektir. Hakan Çalhanoğlu ile maçlarda görüştük. O da çok iyi bir kariyer yaptı. Sağlam bir oyuncu, sağlam bir lider. Onu da çok iyi gördüm. Geçen maçta Zeki Çelik ile de görüştük. O da mutlu. O da ‘Fransa'ya baktığımızda Serie A çok çok farklı.’ diyor. Serie A gerçekten sert ve zor bir lig. Üç milli oyuncuyu orada görmek gurur verici.” ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN ÖZEL MESAJ

Serie A’nın genç oyuncular için önemli bir gelişim alanı olduğunu vurgulayan Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

İnler, “Son dönemlerde Semih ile görüştük. Milli aradan önce Cagliari'ye karşı oynadık. Semih gayet mutlu. Adapte oldu ve tabii ki o da şansını bekliyor. Daha genç ve hoca da tanıdığım bir hoca, eski futbolcu. Hoca da Semih'ten mutlu. Serie A'da rekabet yüksek. Sıkıntı görmüyorum, onun da devamlı çalışması, her şeyini vermesi lazım. Futbol için yaşamaları, saygı duymaları gerek. Sonunda sahada onlar oynuyor. Biz oynayamıyoruz ama ağabey olarak onlara yardım ediyoruz.” şeklinde konuştu.