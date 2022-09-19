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Tolgay Arslan'ın yaşadığı gol sevinci kursağında kaldı. Evini soydular

İtalya Serie A'da oynanan Udinese, İnter'i 3-1'le geçerken Tolgay Arslan karşılaşmada bir gol kaydetti ve üç puanın mimarlarından birisi oldu. Arslan, maç sonrası büyük bir şokla sarsıldı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 19:29
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Udineseli Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi

Tolgay Arslan'ın yaşadığı gol sevinci kursağında kaldı. Evini soydular
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Serie A'da haftanın maçında Udinese, Inter'i 3-1 mağlup ederken maçta Tolgay Arslan takımının üçüncü golünü attı. Udinese bu skorla liderlik koltuğuna oturdu.

EVİNE HIRSIZ GİRDİ
Takımının galibiyeti ve attığı golün sevincini yaşayan Tolgay Arslan'ın dünkü Inter maçında sahada olduğu sıralarda hırsızlar tarafından evi soyuldu. Hırsızlar, altın takılar, iki dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 12.000 Euro parayı çaldı.

70 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
2 senedir Çizme'de forma giyen başarılı oyuncu, Udinese formasıyla 70 maça çıkarken, 5 gol, 2 asistle oynadı.

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