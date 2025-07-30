Uduokhai'den net mesaj: Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai yarın Shakhtar Donetsk ile oynayacakları Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesi öncesi HT Spor'a açıklamarda bulundu.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Uduokhai, "İyi çalıştık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Yarın kazanmak zorundayız. İlk maçta yaptığımız hataları gözlemledik. Yarın en önemlisi, sahaya yüzde yüzümüzü vererek çıkmak olacak." diye konuştu.

"FİNAL MAÇI OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

Tecrübeli oyuncu, "Savunma oyuncuları olarak bu maça özel bir motivasyonla hazırlandınız mı ?" sorusuna ise "Ekstra motivasyona gerek yok. Bunun bir final maçı olduğunun bilincindeyiz. Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kazanıp turu geçmek istiyoruz. Sadece takım olarak değil camianın bunu ne kadar istediğini biliyoruz. Bu yüzden ekstra motivasyona ihtiyacımız yok." şeklinde cevap verdi.