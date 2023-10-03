UEFA açıkladı. Beşiktaş'a İsrail'den atama

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında 5 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.