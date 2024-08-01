UEFA açıkladı Fenerbahçe havalara uçtu

Şampiyonlar Ligi’nde 2. Ön eleme turu dün oynanan karşılaşmalar ile sona ererken UEFA’dan beklenen açıklama geldi.

Futbolun Avrupa’daki patronu takımların son 5 yıldaki Avrupa performansını puanlayarak kulüpler sıralamasında güncellemeye gitti.

Güncellenen listede zirve Manchester City’nin olurken onu Real Madrid ve Bayern Münih takip etti.

Sıralamadaki en yüksek puanlı Türk takımı ise 36.00 puanla 47. Sıraya yerleşen Fenerbahçe oldu

Sarı-lacivertlileri 25.500 puanla 62. Sırada bulunan ezeli Galatasaray takip etti.

47- Fenerbahçe: 36.00

62- Galatasaray: 25.500

77- Başakşehir: 18.000

81- Sivasspor: 16.500

113- Beşiktaş: 9.000

116- Trabzonspor: 8.500

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda hem deplasmanda hem de içeride Lugano'yu mağlup etmişti.