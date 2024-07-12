UEFA açıkladı Fenerbahçe havalara uçtu

2024-2025 sezonunun başlamasına artık kısa bir zaman kala UEFA kulüpler sıralamasında güncellemeye gitti.

2023-2024 sezonunun başında da birinci sırada yer alan Manchester City yerini korumayı başarırken Real Madrid ikinci sıraya yerleşti.

FENERBAHÇE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu sezon ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe 47. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertlileri 63. Sıra ile Galatasaray 78. sıra ile Başakşehir 135. sıra ile Beşiktaş ve 137. sıra ile Trabzonspor takip etti.

İşte UEFA'nın listesi:

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Bayern Münih

4- Liverpool

5- Roma

6- Paris Saint-Germain

7- Villarreal

8- Borussia Dortmund

9- Chelsea

10- Inter