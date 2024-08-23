UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda 2-1 yenildiği rakibini Kadıköy'de konuk ederken mücadelenin 58. dakikasında kale arkası tribününden sahaya yabancı madde yağmıştı. Yaklaşık 5 dakika duran oyun yapılan hakemin anons istemesi sonrası yeniden başlamıştı.

FENERBAHÇE VEDA ETMİŞTİ

Fenerbahçe 90. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle maçı uzatmalara taşımıştı. Ancak 118. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Jonathan David skoru 1-1'e getirip, Lille'i Şampiyonlar Ligi play off turuna taşımıştı. Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda edip UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalmıştı.

UEFA CEZASIZ BIRAKMADI

UEFA karşılaşmada sahaya atıln yabancı maddeleri cezasız bırakmadı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi. Aynı olay 1 sene içerisinde tekrarlanması durumunda ceza işleme konulacak.

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