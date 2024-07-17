UEFA açıkladı milliler havaya uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı milliler havaya uçtu

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesiyle turnuvanın en iyi 10 golü belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası 1 ay süren heyecandan sonra sona erdi.

İspanya’nın şampiyon olduğu nefes kesen turnuvada UEFA atılan en iyi 10 golü seçti.

UEFA’nı listesine göre İspanya’nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal’ın yarı final maçında attığı gol turnuvanın en iyi golü seçilirken listeye millilerimizin Gürcistan karşısında oynadığı maç damgasını vurdu.

3-1 kazandığımız mücadelede Arda Güler’in attığı gol 5. Mert Müldür’ün attığı gol ise 6. Sıradan listede kendine yer buldu.

İşte tam liste:

1. Lamine Yamal, Spain 2-1 France (09/07, semi-finals)

2. Jude Bellingham, England 2-1 Slovakia, aet (30/06, round of 16)

3. Xherdan Shaqiri, Scotland 1-1 Switzerland (19/06, Matchday 2)

4. Nicolae Stanciu, Romania 3-0 Ukraine (17/06, Matchday 1)

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Georgia (18/06, Matchday 1)

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Georgia (18/06, Matchday 1)

7. Fabián Ruiz, Spain 3-0 Croatia (15/06, Matchday 1)

8. Ollie Watkins, Netherlands 1-2 England (10/07, semi-finals)

9. Mattia Zaccagni, Croatia 1-1 Italy (24/06, Matchday 3)

10. Xavi Simons, Netherlands 1-2 England (10/07, semi-finals)

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