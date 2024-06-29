UEFA açıkladı milliler yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
UEFA açıkladı milliler yıkıldı

Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" oylamasını Zaccagni kazandı.

İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni'nin Hırvatistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) üçüncü grup maçlarının en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin 90+8. dakikasında fileleri havalandırarak ülkesine son 16 biletini getiren Zaccagni, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.

Türkiye'nin 2-1 kazandığı Çekya maçında ilk golü bulan Hakan Çalhanoğlu, Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres ve Avusturya'ya 3-2 mağlup olan Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay da adaylar arasında gösterilmişti.

Hakan Çalhanoğlu'nun golünün seçilmemesi milli takımda üzüntü yarattı.

Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

İlgili Haberler
Milli futbolcular intikam istiyor
Trabzonspor rakiplerini açıkladı
Trabzonspor rakiplerini açıkladı
Galatasaray'da Zaniolo fırtınası
Son Haberler
Dev markada deprem Ekonomi
Dev markada deprem
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu Gündem
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye birincisi oldu
Oğuzhan Özyakup yalanladı Spor
Oğuzhan Özyakup yalanladı
İsviçre İtalya maçının 11'leri açıklandı Spor
İsviçre İtalya maçının 11'leri açıklandı
Ayhan Bora Kaplan Davasından Tutuklanan Polisler Hakkında Darbe Soruşturması Çöktü. 4 Ayrı Suçtan Yargılanacaklar Gündem
Ayhan Bora Kaplan Davasından Tutuklanan Polisler Hakkında Darbe Soruşturması Çöktü. 4 Ayrı Suçtan Yargılanacaklar
Mustafa Denizli yüreklere su serpti Spor
Mustafa Denizli yüreklere su serpti
Çiftçinin Kaderi Tehlikede: Üreticiyi Zorlayacak Yeni Gelişme Ekonomi
Çiftçinin Kaderi Tehlikede: Üreticiyi Zorlayacak Yeni Gelişme