UEFA açıkladı tüm Türkiye yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı tüm Türkiye yıkıldı

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ile ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 90+1. Dakikasında Diakite’nin kendi kalesine atmasıyla Fenerbahçe normal süreyi 1-0 önde bitirsede genel tablonun 2-2 olması dolayısıyla maç uzatmalara gitti.

118. dakikada hakemin skandal kararı ile penaltı kazanan Fransız ekibinde David topu ağlarla buluşturunca Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi.

Fenerbahçe’nin elenmesi taraftarları derinden üzerken UEFA’nın son açıklaması herkesi yıktı.

ÇEKYA İLE FARK AÇILDI

Sarı-lacivertlilerin elenmesi ile birlikte UEFA ülke sıralamasında ülkemiz 35.100 puanda kaldı.

Öte yandan hem Sparta Prag hem de Slavia Prag’ın galip gelmesi ile birlikte Çekya 35.750 puana yükseldi.

Perşembe günü oynanacak olan Rapid Wien – Tranzonspor ve Saburtulo – Başakşehir maçlarını kaybetmemiz halinde farkın iyice açılması mümkün olacak.

İşte güncel puan durumu:

8- Belçika: 43.200

9- Çekya: 35.750

10- Türkiye: 35.100

11- Norveç: 30.500

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Kadıköy depremi
Bugün kimin maçı var? 14 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Copa America yıldızı imzaladı
Son Haberler
McGregor'dan kötü haber Spor
McGregor'dan kötü haber
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı Spor
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı Ekonomi
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı