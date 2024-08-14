UEFA açıkladı tüm Türkiye yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 90+1. Dakikasında Diakite’nin kendi kalesine atmasıyla Fenerbahçe normal süreyi 1-0 önde bitirsede genel tablonun 2-2 olması dolayısıyla maç uzatmalara gitti.

118. dakikada hakemin skandal kararı ile penaltı kazanan Fransız ekibinde David topu ağlarla buluşturunca Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi.

Fenerbahçe’nin elenmesi taraftarları derinden üzerken UEFA’nın son açıklaması herkesi yıktı.

ÇEKYA İLE FARK AÇILDI

Sarı-lacivertlilerin elenmesi ile birlikte UEFA ülke sıralamasında ülkemiz 35.100 puanda kaldı.

Öte yandan hem Sparta Prag hem de Slavia Prag’ın galip gelmesi ile birlikte Çekya 35.750 puana yükseldi.

Perşembe günü oynanacak olan Rapid Wien – Tranzonspor ve Saburtulo – Başakşehir maçlarını kaybetmemiz halinde farkın iyice açılması mümkün olacak.

İşte güncel puan durumu:

8- Belçika: 43.200

9- Çekya: 35.750

10- Türkiye: 35.100

11- Norveç: 30.500