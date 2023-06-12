UEFA açıkladı. Yılın en iyi golü Sivasspor’dan

Erdoğan Yeşilyurt’un Fiorentina’ya attığı gol Avrupa Konferans Ligi’nde yılın golü seçildi.

UEFA açıkladı. Yılın en iyi golü Sivasspor’dan

Editör: Fatma Demirkaya

Avrupa Konferans Ligi’nde Erdoğan Yeşilyurt’un Sivasspor-Fiorentina son 16 turu rövanş maçında Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gol UEFA tarafından Konferans Ligi’nin en iyi golü seçildi.

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