UEFA Avrupa Konferans Ligi. Başakşehir – Petrocub: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 4’üncü haftasında Başakşehir ile Petrocub karşı karşıya geldi. Mücadelede Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Muza düdük çaldı. Genc Muza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlendi.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. 41’inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı.

Ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, topu kontrol edip şutunu çektikten sonra meşin yuvarlak Maxim Potirniche’nin eline çarptı ve hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Piatek, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 90+6'ncı dakikada Petrocub beraberliği yakaladı.

Sol taraftan ceza sahasına giren Puşcaş'ın kale önüne yaptığı ortaya Bors kafayla dokunarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Başakşehir, 2 puana ulaşırken; konuk ekip ilk puanını aldı.