UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa’da kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonlar arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final maçları geride kaldı. Çeyrek final maçlarının tamamlanması sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'ten Bodo Glimt, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United ile İspanya'dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Bodo Glimt - Tottenham
Athletic Bilbao - Manchester United

UEFA Konferans Ligi'nde ise İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea ile İsveç'ten Djurgarden yarı finale adlarını yazdırdı.

Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Real Betis - Fiorentina
Chelsea - Djurgarden

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